Сёмин: «Готов работать за границей»

Бывший наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин заявил, что пока не намерен завершать тренерскую карьеру и готов возглавить команду РПЛ, если ему поступит предложение.

«Будет предложение — будем работать, не будет вариантов — не будем. Тут не всё от меня зависит», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Также 75-летний специалист заявил, что готов поработать и за границей, если получит предложение.

Последним клубом Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул в сентябре прошлого года.

Напомним, что вместе с «Локомотивом» Сёмин трижды выигрывал чемпионат России, а также шесть раз приводил «железнодорожников» к победе в Кубке страны.