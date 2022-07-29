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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Готов работать за границей»

29 Июля 2022 • 14:00 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Бывший наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин заявил, что пока не намерен завершать тренерскую карьеру и готов возглавить команду РПЛ, если ему поступит предложение.

«Будет предложение — будем работать, не будет вариантов — не будем. Тут не всё от меня зависит», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Также 75-летний специалист заявил, что готов поработать и за границей, если получит предложение. 

Последним клубом Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул в сентябре прошлого года.

Напомним, что вместе с «Локомотивом» Сёмин трижды выигрывал чемпионат России, а также шесть раз приводил «железнодорожников» к победе в Кубке страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин
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