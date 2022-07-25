Экс-врач «Спартака» Зоткин — о травме Фассона: «Кресты – серьёзная вещь»

Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин отреагировал на травму защитника «Локомотива» Лукаса Фассона. У новичка «железнодорожников» травма крестообразной связки колена. Приблизительные сроки восстановления 7-9 месяцев.

«На медобследовании все могло быть. Могли пропустить или недосмотреть. Что человек подвержен к такой травме – это не определишь. Кресты – серьезная вещь», — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».

Врач отметил, что во время работы в «Спартаке» и «Монако», он лично ездил и проверял всех потенциальных новичков, ведь на МРТ-обследовании можно определить, были ли раньше проблемы с «крестами» или нет.

Напомним, что Фассон пополнил состав «Локомотива» в текущее трансферное окно.