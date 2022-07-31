Радимов: «Зенит» смял «Локо», игра в одни ворота»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а в данный момент главный тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу над московским «Локомотивом» в матче третьего тура Премьер-лиги.

«Зенит» смял «Локо». Игра в одни ворота», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился крупной победой команды Сергея Семака со счетом 5:0. Примечательно, что все голы были забиты во второй половине встречи.

После этой победы на счету «сине-бело-голубых» стало семь баллов. «Зенит» захватил лидерство в турнирной таблице чемпионата, обогнав ЦСКА, который провел на одну игру меньше.