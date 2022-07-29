Булыкин: «Если «Локомотив» в этом сезоне не будет биться за призовые места, возникнут большие вопросы»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют в гостях с действующим чемпионом страны «Зенитом».

По мнению Булыкина, благодаря этому матчу, москвичи имеют прекрасную возможность выявить недочёты в собственной игре, а также заявить о своих намерениях биться за самые высокие места в текущем розыгрыше РПЛ.

«Зенит» — фаворит, но у «Локомотива» есть отличная возможность показать, что они в этом сезоне хотят биться за высокие места, что они готовы играть с такими клубами, как «Зенит», и показывать хорошую игру. Если «Локомотив» в этом сезоне не будет биться за призовые места, возникнут большие вопросы», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Также Булыкин отметил, что в сложившейся ситуации с массовым отъездом иностранных игроков из чемпионата, российским клубам не стоит надеяться на легионеров, а лучше обратить внимание на собственных воспитанников.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.