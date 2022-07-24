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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: Хочется, чтобы кто-то навязал борьбу «Зениту» в гонке за чемпионство

24 Июля 2022 • 14:23 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов заявил, что клубам РПЛ будет тяжело конкурировать с «Зенитом» в борьбе за первое место.

«Думаю, кроме «Зенита» все команды одинаковые. С петербуржцами будет трудно бороться. У ЦСКА, «Сочи», «Спартака» есть возможность занять второе, третье место», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Эксперт считает, что будет рад, если кто-то сможет навязать борьбу «Зениту» в борьбе за чемпионство, даже если это будет не «Спартак».

Напомним, что после второго игрового дня 2-го тура Российской премьер-лиги, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, а в тройку вошли «Спартак» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
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