Родригао — о победе над «Локомотивом»: «Вся команда счастлива тому матчу, который мы показали»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над московским «Локомотивом».

«Думаю, вся команда счастлива тому матчу, который мы показали. И в первом тайме у нас были возможности забить. К сожалению, не удалось, но во втором тайме сделали все как нужно», — приводит слова Родригао официальный сайт клуба.

Футболист отметил, что «Зенит» практически ничего не позволил создать игрокам «Локомотива» у своих ворот. Самое главное, что выиграли, а счет 5:0 — это особенно приятно.

Напомним, «Зенит» разгромил «Локомотив» (5:0) в матче третьего тура Российской премьер-лиги.