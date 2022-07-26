Хохлов: «Если Бека-Бека горит желанием уйти, тогда стоит рассмотреть этот вариант»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «железнодорожников» Алексиса Бека-Бека «Ниццу».

«Внутри «Локомотива» должны решать, что делать с Бека-Бека. Надо узнать мнение игрока. Если он горит желанием уехать, тогда стоит рассмотреть этот вариант», — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что в «Локомотиве» сейчас нет футболистов, которые могли бы заменить 21-летнего француза. По мнению Хохлова, Бека-Бека — игрок хорошего уровня.

Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из «Кана» летом прошлого года. Всего в составе «красно-зелёных» француз провёл 28 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.