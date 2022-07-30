В турецком клубе рассказали, почему решили пригласить Оздоева

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал подписание контракта с экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

Напомним, 28 июля «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании двухлетнего соглашения с российским футболистом, который пополнил турецкую команду на правах свободного агента.

«Мы выбрали Оздоева, потому что это опытный футболист, у него много матчей за сборную России, он играл долгое время за «Зенит», был ключевым игроком», — цитирует Акына ТАСС.

Кроме того, спортивный директор отметил, что интерес к Оздоеву проявляли и другие большие клубы из Турции.

В минувшем сезоне 29-летний Оздоев провёл за «Зенит» 16 матчей, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.