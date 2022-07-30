Пятёрочка от чемпиона и дебютный гол Бакаева: «Зенит» за тайм разбил «Локомотив», поднявшись на первое место в РПЛ

В матче третьего тура РПЛ «Зенит» на своём поле сыграл против «Локомотива».

Центральным матчем тура безусловно стала битва «Зенита» и «Локомотива». Чемпион на неделе переподписал контракты со всеми лидерами команды – Венделом, Клаудиньо и Малкомом, не допустив оттока бразильцев из России. Более того, готов уже играть Иван – бразильский голкипер, а вот другой новичок Густаво Мантуан пока не в кондициях. «Локомотив» сверкнул новостью о готовящемся трансфере Бека, за Алексиса «Ницца» выложит порядка 15 (!) млн евро.

Пока о переходе не сообщили официально, но матч в Санкт-Петербурге Бека пропускал в любом случае – дисквалификация. Полузащиту «Локомотива» составили игроки сплошь российские: Баринов, Карпукас, Миранчук, а вот в нападении сплошь легионеры: Керк, Камано, Изидор. Как раз они и создали первый момент – Керк вывел Камано на рандеву с голкипером, но молодой Одоевский отвёл угрозу, а добивание самого Франсуа с «ленточки» вынес Вендел.

Далее наступило время сейвов Худякова. «Зенит» прибрал инициативу к своим рукам, начал накатывать в позиционных атаках. Малком с Клаудиньо красиво обыгрались, в завершении атаки первый крутил метров с 10, но просто не попал в створ. Далее Клаудиньо уже ассистировал Мостовому, ворвавшемуся в штрафную площадь и пробившему в ближний угол. Худяков парировал этот удар, вовремя «отстегнув» ногу. Именно эти же футболисты «Зенита» продолжили транжирить моменты и далее.

Малком и Мостовой дважды расстреливали ворота метров с семи, однажды Кассьерра аккуратно скинул, однажды идеальный прострел Сутормина прошёл, но оба раза в завершающей стадии следовал промах. Уже на три гола наиграл «Зенит», но мяч никак не шёл в ворота. А когда залетел первый – был отменён. Клаудиньо нашёл Кассьерру в штрафной площади, Матео переиграл Худякова, но не успел порадоваться, потому что принимал мяч в офсайде. Легитимные голы «Зенита» случились только после часа игрового времени.

Всё-таки давление чемпиона должно было получить отражение на табло. Клаудиньо пяткой сыграл на Вендела, тот отпасовал Кассьерре, но удар Матео на себя принял Ненахов. Зато отскок оказался очень удачным, Вендел разобрался на подборе, расстрелял Худякова – 1:0. А спустя 10 минут «Зенит» добил соперника. Ошибся Ненахов, прямо из центрального круга пошла передача Вендела на Малкома, тот прострелил на Клаудиньо, развернувшегося в центре штрафной площади и точно пробившего – 2:0.

Сергей Семак на 10 минут выпустил Бакаева и Сергеева, а через минуту они организовали третий мяч в ворота Худякова. Иван принял заброс и скинул Зелимхана, Бакаев выдержал небольшую паузу и шикарной передачей вскрыл оборону «Локо», а Сергеев красиво перекинул голкипера – 3:0. Размашистая комбинация не подвела итог матчу. В самой концовке Малком заработал пенальти и красную карточку для Баринова, а Зелимхан Бакаев оформил дебютный гол за «Зенит». А потом ещё Иван Сергеев успел замкнуть прострел Адамова, оказавшись перед пустыми воротами - 5:0. Чемпион сегодня был явно сильнее и закономерно оформил разгром «Локомотива» Циннбауэра.