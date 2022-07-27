Белоус — о возможном переходе Бека Бека в «Ниццу»: Нужно отметить заслугу Цорна

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«Если это действительно так, то это очень хорошая история. Мы же знаем, что сейчас просто за бесценок футболисты покидают Россию», — сказал Белоус «РБ Спорту».

Функционер считает, что здесь нужно отметить работу спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна и всех тех, кто был причастен к этой сделке, а «Ницце» нужно отдать должное, что они благородно повели себя в нынешней ситуации.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ницца» заплатит за французского полузащитника от 12 до 15 миллионов евро.