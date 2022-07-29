Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о победе в матче второго тура РПЛ над «Крыльями Советов» (3:0).

«Считаю, что первый тайм мы круто провели, доминировали, хотя даже при счёте 3:0, если пропускаешь, может появиться нервозность. Хорошо, что удалось сыграть на ноль», — приводит слова Мостового официальный сайт клуба.

Футболист отметил, что злость после потери очков в первом туре очень помогла в матче с «Крыльями», так, как «Зенит» провел первый тайм с самарцами, необходимо действовать всегда.

В текущем сезоне Мостовой провел три матча во всех турнирах и забил два мяча.