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Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

29 Июля 2022 • 15:57 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о победе в матче второго тура РПЛ над «Крыльями Советов» (3:0).

«Считаю, что первый тайм мы круто провели, доминировали, хотя даже при счёте 3:0, если пропускаешь, может появиться нервозность. Хорошо, что удалось сыграть на ноль», — приводит слова Мостового официальный сайт клуба.

Футболист отметил, что злость после потери очков в первом туре очень помогла в матче с «Крыльями», так, как «Зенит» провел первый тайм с самарцами, необходимо действовать  всегда.  

В текущем сезоне Мостовой провел три матча во всех турнирах и забил два мяча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Андрей Мостовой
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