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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Идову заявил о своём желании вернуться в «Локомотив»

25 Июля 2022 • 10:05 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.30 8.00
30.07 17:30

Защитник «Химок» Брайн Идову признался, что хотел бы вернуться в «Локомотив», за который уже выступал ранее в период с 2018 по 2021 год.

«Если играть стабильно и приносить пользу команде, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне. И, дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки», — приводит слова Идову «РБ Спорт».

В составе «железнодорожников» Идову провёл в общей сложности 38 встреч, не отметившись в них результативными действиями. 

Цвета подмосковной команды 30-летний нигериец защищает с лета прошлого года. В минувшем розыгрыше РПЛ футболист отметился двумя результативными передачами в 26 проведённых матчах.

Действующий контракт Идову с «Химками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Нигерии в 1,2 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Брайн Идову
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