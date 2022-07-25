Идову заявил о своём желании вернуться в «Локомотив»

Защитник «Химок» Брайн Идову признался, что хотел бы вернуться в «Локомотив», за который уже выступал ранее в период с 2018 по 2021 год.

«Если играть стабильно и приносить пользу команде, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне. И, дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки», — приводит слова Идову «РБ Спорт».

В составе «железнодорожников» Идову провёл в общей сложности 38 встреч, не отметившись в них результативными действиями.

Цвета подмосковной команды 30-летний нигериец защищает с лета прошлого года. В минувшем розыгрыше РПЛ футболист отметился двумя результативными передачами в 26 проведённых матчах.

Действующий контракт Идову с «Химками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Нигерии в 1,2 миллиона евро.