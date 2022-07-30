Гендиректор «Локомотива»: «Будем работать над исправлением ситуации»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей. Генеральный директор клуба Владимир Леонченко прокомментировал итоги игры. Он заявил, что чувствует ответственность за поражение и будет работать над срочным исправлением ситуации.

- Мы понимаем всю ответственность, будем исправлять ситуацию, оправданий не ищем, - цитирует Леонченко новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.