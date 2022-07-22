Филимонов объяснил, почему Кержаков был для него опаснее Аршавина на поле

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, кто для него был опаснее на поле.

Филимонов сказал порталу «Спорт Уик-Энд», что лично для него опасен был нападающий «Зенита» Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин, потому что он чаще бил по воротам. При этом Аршавин больше работал с мячом индивидуально, чаще обыгрывал, поэтому с ним было сложнее играть защитникам, добавил Филимонов.

Александр Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. Он вызывался в национальную сборную России в период 1998-2002. Помимо этого, бывший голкипер играл за тульский «Арсенал», «Кубань», «Москву» и другие клубы.