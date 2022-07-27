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Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Если «Ницца» заплатит 12 миллионов евро за Бека Бека, руководству нужно лично привезти его с красным бантиком» эксклюзив

27 Июля 2022 • 14:48 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека Бека во французскую «Ниццу» за 12 миллионов евро.

«По-моему - это фейк. 12 миллионов вряд ли заплатят, а если и заплатят, то руководству нужно самим привести его в Ниццу с красным бантиком и отдать его за такую сумму.

Поэтому, я сомневаюсь, что они смогут заплатить за него какую-то сумму. Даже если за него отдадут 6-7 миллионов, это будет очень хорошо. Но, я думаю этого не будет.

В спортивном плане, наверное, это потеря для «Локомотива», потому что играть он умеет. Но, в моральном плане этот игрок без дисциплины. Он приехал в «Локомотив», чтобы засветиться и потом перейти в более хороший европейский клуб», – сказал Наумов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Николай Наумов Алексис Бека Бека
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