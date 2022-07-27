Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека Бека во французскую «Ниццу» за 12 миллионов евро.

«По-моему - это фейк. 12 миллионов вряд ли заплатят, а если и заплатят, то руководству нужно самим привести его в Ниццу с красным бантиком и отдать его за такую сумму.

Поэтому, я сомневаюсь, что они смогут заплатить за него какую-то сумму. Даже если за него отдадут 6-7 миллионов, это будет очень хорошо. Но, я думаю этого не будет.

В спортивном плане, наверное, это потеря для «Локомотива», потому что играть он умеет. Но, в моральном плане этот игрок без дисциплины. Он приехал в «Локомотив», чтобы засветиться и потом перейти в более хороший европейский клуб», – сказал Наумов.