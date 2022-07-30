Канчельскис — о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Сюрприза не будет, «Зенит» два мяча точно забьёт, а может, и больше»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Локомотив».

По мнению Канчельскиса, сюрприза в этой встрече ожидать не стоит, и хозяева одержат уверенную победу.

«Зенит» хорошо играет дома. Конечно, не без проблем...Но два мяча точно забьют, а может, и больше. Пропустят или нет — это вам никто не скажет. Тут уже как сыграют в обороне», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня в Санкт-Петербурге». Начало — в 17:30 по московскому времени.