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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин рассказал, в чём «Зениту» нужно прибавить

31 Июля 2022 • 08:24 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал интервью после матча с московским «Локомотивом» в третьем туре чемпионата России. «Сине-бело-голубые» одержали разгромную победу над «железнодорожниками» со счетом 5:0.

В частности, футболист рассказал, над чем команде нужно еще поработать.

«Моменты создавали, но не получалось их реализовать. Есть, над чем работать. Нужно чуть серьезнее относиться к тем моментам, которые у нас есть», - передает слова Сутормина клубная пресс-служба.

После трех туров «Зенит» с семью баллами захватил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче питерцы встретятся с грозненским «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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