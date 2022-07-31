Сутормин рассказал, в чём «Зениту» нужно прибавить

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал интервью после матча с московским «Локомотивом» в третьем туре чемпионата России. «Сине-бело-голубые» одержали разгромную победу над «железнодорожниками» со счетом 5:0.

В частности, футболист рассказал, над чем команде нужно еще поработать.

«Моменты создавали, но не получалось их реализовать. Есть, над чем работать. Нужно чуть серьезнее относиться к тем моментам, которые у нас есть», - передает слова Сутормина клубная пресс-служба.

После трех туров «Зенит» с семью баллами захватил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче питерцы встретятся с грозненским «Ахматом».