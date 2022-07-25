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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров заявил, что «Зениту» не нужно искать нового вратаря

25 Июля 2022 • 21:54 Комментировать
Зенит
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Локомотив Москва
1.37 5.10 7.80
30.07 17:30

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что «сине-бело-голубым» не нужно усиливать вратарскую позицию.

«Почему Дюпин не перебрался в Санкт-Петербург? У «Зенита» есть свои воспитанники. В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

По данным СМИ, «Зенит» перед началом нового сезона Российской премьер-лиги активно искать нового голкипера, ведь команду покинул Станислав Крицюк. Сообщалось, что голкипер «Химок» Илья Лантратов был близок к переходу в «Зенит», но в последний момент «сине-бело-голубые» передумали приобретать игрока.

Отметим, что состав команды пополнил вратарь «Коринтианса» Иван, который будет выступать за «Зенит» на правах аренды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Быстров Юрий Дюпин
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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