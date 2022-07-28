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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Не жду победы «Зенита» в матче с «Локомотивом» эксклюзив

28 Июля 2022 • 17:43 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

- Мы увидим какую-то интригу в матче «Зенит» - «Локомотив»?

- «Зенит» - фаворит, но «Локомотив» мне понравился в последней игре. Он подает надежды. Как я увидел, команда объединена идеей, играет строго, дисциплинировано. Поэтому «Зениту» не будет легко. Но не более того. Все равно преимущество будет у питерцев.

- Старт «Локомотива» в этом сезоне не разочаровал? Команда набрала всего два очка.

- «Ростов» то же самое. Но надо брать в расчет, что это начало сезона, есть проблемы с реализацией. А по качеству игры «железнодорожники» могли рассчитывать на большее. Но в футболе так бывает. Тот же «Зенит» потерял два очка в Химках. Так что все может быть. И неожиданная результативность идет не от того, что у нас выдающиеся нападающие. Просто игра в обороне не всегда в порядке. Поэтому что-то предсказывать в начале сезона - дело неблагородное.

- А как оцените старт в чемпионате «Зенита»?

- Вполне нормально для начала сезона. Много чего непредсказуемого происходит, но «Зенит» никогда не рассчитывал убегать от поражения в Химках», как это могло случиться. Даже у тех команд, которые набрали по одному очку, тоже ничего не потеряно. Все может развернуться.

- Но прошло два тура, и «Зенит» впервые за долгое время не лидирует в таблице. Это вас не смущает?

- Нет. Так было и в прошлом сезоне, когда «Динамо» лидировало ближе к концу чемпионата.

- Пишут, что Бека Бека может скоро покинуть «Локомотив». Это потеря?

- С одной стороны, конечно. Но Бека Бека не был в стартовом составе в той мощной тройке, которая уже образовывается. Конечно, это очень качественный игрок. Он мне очень нравился. Я видел в нем перспективу и понимаю, что он вырастет в заметного игрока на европейском уровне. Да это потеря, но в финансовом плане «Локомотив» верен себе. Старается держать то, о чем было заявлено.

- То есть, уход этого футболиста был вопросом времени?

- В принципе, да.

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- С «Зенитом» в этом сезоне реально конкурировать?

- Желательно, чтобы была конкуренция.

- Кто сможет ее составить?

- Даже не знаю.

- ЦСКА неплохо стартовал.

- У «армейцев» очень короткая скамейка, и меня это немного беспокоит. И в центре обороны из трех защитников только один настоящий. Это рискованно.

- Все-таки ждете победы «Зенита» в игре с «Локомотивом»?

- Нет, абсолютно не жду, мне просто интересно смотреть футбол. Мне нравится непредсказуемость, много неожиданностей и со знаком плюс, и со знаком минус, что в футболе и должно быть.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Валерий Непомнящий
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