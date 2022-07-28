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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев не понимает причин приглашения Игнатьева

28 Июля 2022 • 21:27 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Бывший футболист российской сборной, а также московского ЦСКА и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев не вполне понимает причины приглашения в «Локомотив» нападающего Ивана Игнатьева.

По словам Корнеева, уровень игры Игнатьева в последние годы был малоубедительным, тем более, для такого амбициозного клуба, как «Локомотив» - «железнодорожники», напомним, являются последними, кто выигрывал титул до начала гегемонии «Зенита». Тем не менее, у Корнеева есть предположение.

-  В последние годы он, мягко говоря, не блистал реализацией. Не знаю всех деталей сделки. Видимо, в клубе хотят реанимировать карьеру российского футболиста и, возможно, потом получить от этого дивиденды, - цитирует Корнеева издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Корнеев Иван Игнатьев
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