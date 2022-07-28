Корнеев не понимает причин приглашения Игнатьева

Бывший футболист российской сборной, а также московского ЦСКА и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев не вполне понимает причины приглашения в «Локомотив» нападающего Ивана Игнатьева.

По словам Корнеева, уровень игры Игнатьева в последние годы был малоубедительным, тем более, для такого амбициозного клуба, как «Локомотив» - «железнодорожники», напомним, являются последними, кто выигрывал титул до начала гегемонии «Зенита». Тем не менее, у Корнеева есть предположение.

- В последние годы он, мягко говоря, не блистал реализацией. Не знаю всех деталей сделки. Видимо, в клубе хотят реанимировать карьеру российского футболиста и, возможно, потом получить от этого дивиденды, - цитирует Корнеева издание «Спорт-экспресс».