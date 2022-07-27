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Смородская назвала Бека Бека балластом

27 Июля 2022 • 15:48 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«Бека-Бека — абсолютный балласт. Я очень надеюсь на его переход. Хоть за сколько, лишь бы ушел», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Источник сообщает, что сегодня, 27 июля, футболист улетает во Францию для прохождения медицинского обследования. Сумма трансфера 21-летнего Бека Бека составит 15 миллионов евро.  

Напомним, что французский полузащитник перешел в «Локомотив» прошлым летом из «Кана» за шесть млн евро. В текущем сезоне он провел два матча в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Алексис Бека Бека
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