Добровинский: «Если бразильцы уйдут, с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ»

Юрист Александр Добровинский считает, что петербургский «Зенит» рискует вылететь в Первую лигу, если потеряет своих бразильских легионеров. Напомним, что недавно Малком, Клаудиньо и Вендел продлили свои соглашения с «сине-бело-голубыми» вопреки слухам о возможном уходе.

«Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ, настанет мой праздник», – сказал Добровинский в эфире передачи «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее УЕФА разрешила легионерам из РПЛ разорвать контракты со своими клубами. После двух туров нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» занимает третье место в таблице с 4 очками в активе.