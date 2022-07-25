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Добровинский: «Если бразильцы уйдут, с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ»

25 Июля 2022 • 12:47 Комментировать (1)
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.30 8.00
30.07 17:30

Юрист Александр Добровинский считает, что петербургский «Зенит» рискует вылететь в Первую лигу, если потеряет своих бразильских легионеров. Напомним, что недавно Малком, Клаудиньо и Вендел продлили свои соглашения с «сине-бело-голубыми» вопреки слухам о возможном уходе.

«Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ, настанет мой праздник», – сказал Добровинский в эфире передачи «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее УЕФА разрешила легионерам из РПЛ разорвать контракты со своими клубами. После двух туров нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» занимает третье место в таблице с 4 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Маркус Вендел Александр Добровинский Малком Филипе
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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