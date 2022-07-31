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Дуглас - о разгроме «Локомотива»: «Зениту» было очень тяжело»

31 Июля 2022 • 06:09 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака разгромили москвичей со счетом 5:0.

«Было очень тяжело. Зрителям, возможно, кажется, что нам легко, но это не так. От нас многого требуют, поэтому мы работаем и играем хорошо», - приводит слова бразильского легионера Sport24.

После вчерашнего успеха на счету петербургского клуба стало семь баллов. «Сине-бело-голубые» захватили лидерство в турнирной таблице, обогнав московский ЦСКА, который провел на одну игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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