Дуглас - о разгроме «Локомотива»: «Зениту» было очень тяжело»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака разгромили москвичей со счетом 5:0.

«Было очень тяжело. Зрителям, возможно, кажется, что нам легко, но это не так. От нас многого требуют, поэтому мы работаем и играем хорошо», - приводит слова бразильского легионера Sport24.

После вчерашнего успеха на счету петербургского клуба стало семь баллов. «Сине-бело-голубые» захватили лидерство в турнирной таблице, обогнав московский ЦСКА, который провел на одну игру меньше.