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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин назвал причину отъезда Оздоева в Турцию

29 Июля 2022 • 10:14 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал переход экс-игрока питерского клуба Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

Вчера, 28 июля, турецкий клуб подтвердил переход российского футболиста на правах свободного агента.

По мнению Игонина, Оздоев принял решение продолжить карьеру в Турции, так как не получил достойных предложений от российских клубов.

«Думаю, если бы были действительно интересные и хорошие предложения — из первой тройки российского чемпионата — то, наверное, не было бы смысла уезжать. В ином случае вполне возможно, что Турция — неплохой вариант для футболиста», — цитирует Игонина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 29-летний Оздоев провёл в составе «Зенита» 16 матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Цвета петербургского клуба футболист защищал в период с 2018 по 2022 год. Также полузащитник известен по своим выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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