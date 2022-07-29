Игонин назвал причину отъезда Оздоева в Турцию

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал переход экс-игрока питерского клуба Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

Вчера, 28 июля, турецкий клуб подтвердил переход российского футболиста на правах свободного агента.

По мнению Игонина, Оздоев принял решение продолжить карьеру в Турции, так как не получил достойных предложений от российских клубов.

«Думаю, если бы были действительно интересные и хорошие предложения — из первой тройки российского чемпионата — то, наверное, не было бы смысла уезжать. В ином случае вполне возможно, что Турция — неплохой вариант для футболиста», — цитирует Игонина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 29-летний Оздоев провёл в составе «Зенита» 16 матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Цвета петербургского клуба футболист защищал в период с 2018 по 2022 год. Также полузащитник известен по своим выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Ахмат».