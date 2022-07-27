Агент: «Карьера Измайлова ещё не завершена»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о том, как сейчас себя чувствует бывший полузащитник «Локомотива», «Спортинга» и сборной России Марат Измаилов.

Напомним, что последним клубом 39-летнего Измайлова на сегодняшний день остаётся московский «Арарат», который он покинул в 2017 году.

«Он всё ещё любит футбол. Но играет в него для себя в удовольствие — в основном в дружеских матчах. Его карьера ещё не завершена. Просто он пока не изъявил желания перейти на другой уровень», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Измаилов является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе «Локомотива». Также он выигрывал чемпионат Португалии в составе «Порту», а также Кубок этой страны во времена своих выступлений за лиссабонский «Спортинг».