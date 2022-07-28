Корнеев не считает уход Рыбуса потерей для «Локомотива»

Экс-спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал переход защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Не думаю, что «Локо» стоит жалеть по поводу Рыбуса. Не потеря. Не совсем понял решение «Спартака» подписать поляка», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Функционер считает, что в последние несколько лет Рыбус не заслужил своей игрой новый контракт с «Локомотивом» или договор со «Спартаком».

32-летний игрок перебрался в «Спартак» из «Локомотива» на правах свободного агента, он играл за «железнодорожников» с 2017 года.

В текущем сезоне Рыбус принял участие в двух матчах и успел получить красную карточку.