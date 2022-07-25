Булыкин: «Локомотив» должен был побеждать «Ростов», если хочет на что-то претендовать»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру «железнодорожников» в первых двух турах нового розыгрыша РПЛ.

Напомним, в 1-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), а во 2-м сумел уйти от поражения на последних минутах матча с «Ростовом» (2:2), благодаря голу Константина Марадишвили.

Булыкин считает, что два очка по итогам первых двух туров — это не тот результат, который ожидали увидеть от московской команды её болельщики и руководство клуба.

«Локомотив» как всегда напряг все свои силы — в итоге смог избежать поражения. В матче с «Ростовом» они должны были выигрывать, если действительно хотят на что-то претендовать по итогам сезона», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению экс-футболиста, если в ближайших играх «железнодорожники» не одержат победу, то смогут забыть о своих целях на текущий сезон.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 30 июля против действующего чемпиона страны «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.