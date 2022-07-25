Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотив» должен был побеждать «Ростов», если хочет на что-то претендовать»

25 Июля 2022 • 13:39 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Ростов
окончен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру «железнодорожников» в первых двух турах нового розыгрыша РПЛ.

Напомним, в 1-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), а во 2-м сумел уйти от поражения на последних минутах матча с «Ростовом» (2:2), благодаря голу Константина Марадишвили.

Булыкин считает, что два очка по итогам первых двух туров — это не тот результат, который ожидали увидеть от московской команды её болельщики и руководство клуба.

«Локомотив» как всегда напряг все свои силы — в итоге смог избежать поражения. В матче с «Ростовом» они должны были выигрывать, если действительно хотят на что-то претендовать по итогам сезона», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению экс-футболиста, если в ближайших играх «железнодорожники» не одержат победу, то смогут забыть о своих целях на текущий сезон.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 30 июля против действующего чемпиона страны «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
15:01 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Локомотива» может больше не сыграть в этом сезоне
15:00 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов — о Шалимове: «Всё зависит от ближайших игр»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Юран хочет видеть «Химки» в топ-5 РПЛ
14:41 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов: Левников может выйти сухим из воды после матча «Краснодар» - «Спартак»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Бушманов высказался о шансах Игнатьева заиграть в «Локомотиве»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов прокомментировал удаление Черникова в матче «Краснодар» - «Спартак»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Юран вступился за Глушакова, которого весной раскритиковал Аршавин
14:23 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил качество судейства в матче «Краснодар» — «Спартак»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Домингес уверен, что «Зенит» и дальше будет бороться за трофеи
14:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» «поздравил» «Спартак», озвучив свои претензии 1
13:56 · Россия. Премьер-лига
Галицкий заходил в судейскую после поражения «Краснодара» от «Спартака»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Думаю, Зарема разбирается в футболе»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили – о Роше: «Неужели «Спартак» раньше не мог от него избавиться?»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «По-моему, Роша сыграл меньше игр в «Спартаке», чем Абаскаль»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» должен был побеждать «Ростов», если хочет на что-то претендовать»
Все новости
Рекомендуем