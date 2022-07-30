«Зенит» забил 14 голов в трёх последних домашних матчах РПЛ против «Локомотива»

Домашние матчи Российской премьер-лиги против «Локомотива» в последние годы «Зенит» проводит более чем успешно. Результаты трёх последних таких игр говорят сами за себя. Приведём их ниже в хронологической последовательности.

2 мая 2021.«Зенит» - «Локомотив» - 6:1.

30 апреля 2022. «Зенит» - «Локомотив» - 3:1.

30 июля 2022. «Зенит» - «Локомотив» - 5:0.

Как видим, в трёх последних домашних играх чемпионата против «Локомотива» «Зенит» забил 14 голов, пропустив при этом лишь дважды.

После трёх сыгранных туров чемпионата России «Зенит» имеет в своём активе семь очков, а «Локомотив» - только два.