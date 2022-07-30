Смородская: «Мне тревожно за «Локомотив»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Ольга Смородская, бывший президент «железнодорожников», с тревогой наблюдает за падением последнего чемпиона России до эры «Зенита».

- Грустно и тревожно за «Локомотив». Всё это ужасно. Нужно менять всё руководство, - цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», этот матч пройдет шестого августа.