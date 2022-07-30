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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Мне тревожно за «Локомотив»

30 Июля 2022 • 20:20 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Ольга Смородская, бывший президент «железнодорожников», с тревогой наблюдает за падением последнего чемпиона России до эры «Зенита».

- Грустно и тревожно за «Локомотив». Всё это ужасно. Нужно менять всё руководство, - цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», этот матч пройдет шестого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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окончен Факел 3:3 Динамо Москва
окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
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31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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