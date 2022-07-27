Геркус считает успешной сделку «Локомотива» по продаже Бека Бека

Директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус поделился мнением о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

Геркус написал в своем телеграм-канале о том, что его спрашивают, является ли успехом продажа Бека Бека в «Ниццу» за 15 миллионов евро или за 9 млн евро, ответ очевиден, в нынешней ситуации продажа любого футболиста из Российской премьер-лиги в любой клуб за какие-то деньги — это успех.

Ранее различные СМИ сообщали, что сумма трансфера Бека Бека может составить от 12 до 15 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел два матч в РПЛ.