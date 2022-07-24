Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов оценил игру Сергеева на старте сезона

24 Июля 2022 • 15:55 Комментировать (2)
Зенит
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов считает, что форвард Иван Сергеев ещё не набрал оптимальную форму.

«Сергеев забил красивый гол «Спартаку», а против «Химок» был не заметен. Почему? Мало двигается, не активный. Не в форме, судя по всему», — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, сейчас Сергееву не хватает резкости, на данный момент он играет не так, как выступал в конце прошлого сезона, куда-то пропало его взаимодействие с бразильцами на поле.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Зенит» дома примет «Локомотив», игра пройдет 30 июля, начало встречи в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Химки Геннадий Орлов Иван Сергеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 3:0 Пари НН
Идет 1 минута Динамо Москва 0:0 Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Ахмат ... Факел 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Локомотив Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Июля
17:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Химки» громили «Пари НН» - видео видео
17:30 · Россия. Первая лига
Слуцкий высказался о результате матча «Енисей» - «Рубин»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал главное отличие РПЛ от Первой лиги
17:27 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Игнатьев не заиграл даже у Осинькина, у которого все заигрывают» эксклюзив
17:22 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Варела сказал, что не готов»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Гуарани» Фернандес замечен на матче «Динамо» - «Торпедо»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Разбирали, как они выходят из-под прессинга, и что вратаря надо накрывать»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Слуцкий как тренер ноль, я бы на месте «Краснодара» вернул Игнатьева к себе» эксклюзив
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Лечче» арендовал полузащитника ЦСКА Бистровича
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на ситуацию с Варелой 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
Как Нигматуллин привёз гол в ворота «Пари НН» - видео видео
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Химки» убили интригу в матче с «Пари НН»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Барбоза — о новом сезоне РПЛ: «Интрига будет»
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» проигрывает после курьёзной ошибки своего вратаря
Все новости
Рекомендуем