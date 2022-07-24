Орлов оценил игру Сергеева на старте сезона

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов считает, что форвард Иван Сергеев ещё не набрал оптимальную форму.

«Сергеев забил красивый гол «Спартаку», а против «Химок» был не заметен. Почему? Мало двигается, не активный. Не в форме, судя по всему», — передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, сейчас Сергееву не хватает резкости, на данный момент он играет не так, как выступал в конце прошлого сезона, куда-то пропало его взаимодействие с бразильцами на поле.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Зенит» дома примет «Локомотив», игра пройдет 30 июля, начало встречи в 17:30 по московскому времени.