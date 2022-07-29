Наумов не верит в успех «Локомотива» в матче против «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Зенитом».

По мнению Наумова, «Зенит» может оступиться в этом матче лишь за счёт недооценки соперника, отметив проблемы «Локомотива» с составом, потерявшего из-за травм Рифата Жемалетдинова и Лукаса Фассона.

«Лично я не вижу, за счёт чего «Локомотив» может избежать поражения в Санкт-Петербурге. Слишком хорошо укомплектован и организован нынешний «Зенит», чтобы оступиться дома с нынешними «железнодорожниками», — приводят слова Наумова «Известия».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Санкт-Петербурге 30 июля. Начало — в 17:30 по московскому времени.