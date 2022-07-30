​«Зенит» забивает дома в РПЛ в 36 матчах подряд – рекорд «Ротора» всё ближе

В средине второго тайма матча против «Локомотива» «Зениту» удалось открыть счёт – отличился Маркус Вендел. Таким образом питерцы продлили серию – они забивали в каждом из 36 последних домашних матчей Российской премьер-лиги.

«Зенит» стал ещё ближе к рекорду «Ротора», забивавшему в 40 играх чемпионата России подряд.

В последний раз «Зенит» не забивал в домашней игре РПЛ 9 марта 2020 года. Тогда питерцы сыграли вничью с «Уфой» - 0:0.

Чтобы побить рекорд «Ротора» уже в этом году, «Зениту» нужно забить в ближайших домашних матчах РПЛ против ЦСКА, «Торпедо», «Оренбурга», «Ростова» и «Сочи».