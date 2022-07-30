Выяснился характер травмы Ненахова

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» травму получил игрок «железнодорожников» Максим Ненахов. На 78-й минуте игры его унесли с поля на носилках. Пресс-служба московского клуба сообщила предварительный диагноз футболиста.

- Было подозрение на повреждение малой берцовой кости. Сделали КТ и рентген, сейчас по прилете в Москву проведут МРТ-исследование, после чего этого уже сможем дать точный диагноз характера повреждения, - сообщила клубная пресс-служба.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.