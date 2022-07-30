​«Локомотив» в игре с «Зенитом» потерял защитника из-за травмы

В лазарете «Локомотива» оказался защитник Максим Ненахов. Он получил травму ближе к завершению субботнего матча Российской премьер-лиги против «Зенита». 23-летний футболист неудачно оступился и, как следствие, покинул поле только с помощью электромобиля.

Максим Ненахов перебрался в «Локомотив» из «Ахмата» год назад. За «железнодорожников» защитник провёл 19 официальных матчей.

В ближайшее время «Локомотив» наверняка выпустит пресс-релиз, в котором расскажет о состоянии Максима Ненахова и сроках его восстановления. Впрочем, для начала защитник должен пройти медицинское обследование.