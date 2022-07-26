Представитель Бека Бека прокомментировал интерес к игроку со стороны «Ниццы»

В агентстве, которое представляет интересы полузащитника Алексиса Бека Бека, прокомментировали возможный переход игрока в «Ниццу».

«Интерес со стороны «Ниццы» реален, но пока нельзя говорить о том, возможна сделка или нет. Можем лишь сказать, что «Ницца» и лично Люсьен Фавр хотят Бека Бека», — сказал агент игрока «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что для «Ниццы» вариант с приобретением 21-летнего француза является приоритетным.

Напомним, Бека Бека перебрался в «Локомотив» из «Кана» летом прошлого года. Он провел в стане «железнодорожников» 28 матчей во всех турнирах, в которых сделал четыре результативные передачи.