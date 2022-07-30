​«Зенит» установил новый личный рекорд в РПЛ

«Зенит» осчастливил своих болельщиков крупной победой над «Локомотивом». Питерцы долго не могли распечатать ворота гостей, но в итоге смогли сделать это пять раз – 5:0.

«Зенит» не знает поражений в матчах РПЛ против команд из Москвы в 15 последних случаях (10 побед, 5 ничьих). Питерцы установили свой новый рекорд, о чём рассказывает Opta Sports в «Телеграме».

Отмечается, что в истории чемпионатов России только одна команда имела более длительную серию без поражений от представителей Москвы. Этой командой был «Спартак», который в период с 1992 по 1995 год выдал серию из 29 игр без поражений в дерби.