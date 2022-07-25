Петржела: «Зенит» — лучшая и самая популярная команда России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб из Санкт-Петербурга является самой популярной командой в России.

Петржела сказал «РБ Спорту», что «Спартак» раньше был самым популярным клубом в стране, но это время уже давно прошло, а сейчас «Зенит» является самой лучшей и самой популярной командой России.

Эксперт заявил, что «Спартак» уже остался в прошлом, сейчас вся Россия более за санкт-петербургский клуб.

Ранее бывший тренер «Зенита» сказал, что «сине-бело-голубые» снова станут чемпионами в текущем сезоне чемпионата России.

Очная встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 4 сентября в рамках 8-го тура РПЛ.