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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотиву» нужно работать и разобраться в себе»

30 Июля 2022 • 22:02 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей. Бывший футболист московского клуба Дмитрий Булыкин считает, что команде нужно срочно искать причины неудач и исправлять их.

- «Локомотиву» нужно работать и разобраться в себе, внутри команды, иначе он так и будет болтаться в середине турнирной таблицы. Плюс нельзя получать такие красные карточки в конце игры, - цитирует Булыкина Metaratings.ru

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
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