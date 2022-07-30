Булыкин: «Локомотиву» нужно работать и разобраться в себе»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей. Бывший футболист московского клуба Дмитрий Булыкин считает, что команде нужно срочно искать причины неудач и исправлять их.

- «Локомотиву» нужно работать и разобраться в себе, внутри команды, иначе он так и будет болтаться в середине турнирной таблицы. Плюс нельзя получать такие красные карточки в конце игры, - цитирует Булыкина Metaratings.ru

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.