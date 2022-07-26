Наумов: Бека Бека — это потеря для «Локомотива» в спортивном плане

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека Бека.

«Его же брали, чтобы засветить его карьеру, а затем выгодно продать. Конечно, в спортивном плане он хорош, умелый игрок, выглядел он неплохо, играя за «Локомотив», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Эксперт сказал, что не любит игроков, которые ставят себя выше команды, отсюда и приходят ненужные удаления, поэтому в моральном плане это не является потерей для «Локомотива», но в спортивном — да.

Ранее сообщалось, что «Ницца» заинтересована в подписании 21-летнего Бека Бека из «Локомотива».