Сутормин: «Наша работа - играть на ноль»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Однако полузащитник чемпионов России больше доволен не количеством забитых мячей, а тем, что его клуб не пропустил ни одного гола. После трех туров у «Зенита» - лишь один пропущенный мяч, в самом первом матче.

- Сухой матч — это хорошо. Надеюсь, в дальнейшем тоже будем играть на ноль, это наша работа, - цитирует Сутормина официальный сайт питерского клуба.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Ахматом», матч пройдет шестого августа.