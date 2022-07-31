Бакаев высказался о дебютном голе за «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, пополнивший ряды команды этим летом на правах свободного агента, прокомментировал свой гол в матче третьего тура чемпионата России с московским «Локомотивом».

«Очень хотелось забить, если честно. Для меня этот гол очень важен - не описать словами», - передает слова хавбека «Матч ТВ».

Во вчерашнем матче Бакаев реализовал пенальти. Напомним, что встреча, состоявшаяся на стадионе «Газпром Арена», завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 5:0.

После трех туров на счету команды Сергея Семака семь набранных баллов. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют с «Ахматом».