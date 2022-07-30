Цорн отреагировал на заявление Изидора о возможном уходе из «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил вероятность ухода нападающего команды Вильсона Изидора.

Ранее 21-летний француз заявил, что текущий сезон может стать для него последним в московском клубе.

«Мы не хотим передерживать игроков. Часть нашей философии, давать игровое время молодым игрокам и при наличии выгодного предложения для клуба давать им шанс сделать следующий шаг в карьере», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее «железнодорожников» также покинул соотечественник Изидора полузащитник Бека Бека, который продолжит карьеру в «Ницце».

Изидор перешёл в «Локомотив» в январе текущего года из «Монако». В общей сложности за «красно-зелёных» француз провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.