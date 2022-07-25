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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Домингес уверен, что «Зенит» и дальше будет бороться за трофеи

25 Июля 2022 • 14:17 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.30 8.00
30.07 17:30

Бывший футболист «Зенита» Алехандро Домингес считает, что санкт-петербургский клуб продолжить выигрывать трофеи.

«Впереди у клуба много работы в этом сезоне, но петербуржцы всегда сражаются за все трофеи, и я уверен, что они продолжат занимать первые места», — приводит слова Домингеса официальный сайт клуба.

Экс-игрок добавил, что у «сине-бело-голубых» очень качественные футболисты.

В матче второго тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Следующий матч «Зенит» проведет с «Локомотивом», игра пройдет 30 июля в 17:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алехандро Домингес
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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