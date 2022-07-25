Домингес уверен, что «Зенит» и дальше будет бороться за трофеи

Бывший футболист «Зенита» Алехандро Домингес считает, что санкт-петербургский клуб продолжить выигрывать трофеи.

«Впереди у клуба много работы в этом сезоне, но петербуржцы всегда сражаются за все трофеи, и я уверен, что они продолжат занимать первые места», — приводит слова Домингеса официальный сайт клуба.

Экс-игрок добавил, что у «сине-бело-голубых» очень качественные футболисты.

В матче второго тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Следующий матч «Зенит» проведет с «Локомотивом», игра пройдет 30 июля в 17:30 по московскому времени.