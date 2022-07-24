Агент Барбоза: Я не знаю, почему Дзюба ещё не нашёл команду

Агент Паулу Барбоза заявил, что не знает, почему нападающий Артём Дзюба не может найти себе новый клуб.

«Дзюба — великолепный игрок, он способен усилить любой клуб и в вашей стране, и по всему миру. Почему он пока без команды? У меня нет ответа на этот вопрос», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Агент уверен, что это вопрос времени, потому что никто не будет отказываться от такого хорошего форварда, у него были переговоры с «Фенербахче», но что-то не срослось.

Напомним, после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги Артём Дзюба покинул «Зенит» на правах свободного агента. На данный момент игрок до сих пор находится в поиске нового клуба.