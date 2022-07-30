Леонченко: «Аталанта» ищет способы не платить за Миранчука»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о том, как обстоят дела с выплатами «Аталанты» за трансфер экс-игрока «железнодорожников» Алексея Миранчука, который произошёл в 2020 году.

По мнению Леонченко, итальянский клуб не хочет платить за футболиста.

«Основная позиция «Аталанты» — найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», — приводит слова Леонченко«Чемпионат».

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года за 14,5 миллионов евро. С тех пор 26-летний полузащитник провёл за команду из Бергамо 56 матчей, забив девять голов и отдав семь результативных передач.