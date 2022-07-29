Корнюхин высказался о вратарской позиции в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о вратарской позиции «сине-бело-голубых».

«Если «Зенит» взял вратаря, тем более иностранца, наверное, делал это с расчетом, что Иван будет играть», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в межсезонье «Зенит» искал нового голкипера, в том числе рассматривался вратарь «Химок» Илья Лантратов, это означает, что «сине-бело-голубые» искали конкурента Даниилу Одоевскому, хоть он пока и не давал поводов усомниться в себе.

В текущем сезоне 19-летний воспитанник санкт-петербургского клуба провел три матча и пропустил два мяча.