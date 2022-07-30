Клаудиньо: «Забили столько на кураже»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей.

Полузащитник питерского клуба Луиз Клаудиньо признался, что не ожидал столь крупного счета - по его мнению, «Зенит» поймал кураж и потому в ворота «железнодорожников» влетели столько голов.

- В перерыве внимательно выслушали главного тренера — и во втором тайме сделали все, что он просил. Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько, - цитирует Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

В следующем туре питерцы сыграют с «Ахматом», матч пройдет шестого августа.