​«Локомотив» пропустил пять голов в матче РПЛ впервые за полтора года – тогда были 1:6 от «Зенита»

«Локомотив» провалил второй тайм матча против «Зенита» и, как следствие, проиграл в Санкт-Петербурге со счётом 0:5. «Железнодорожники» пропустили так много голов в игре РПЛ впервые за полтора года. В последний раз москвичи пропускали пять голов в начале мая 2021 года. Тогда «Локомотив» тоже играл на «Газпром Арене» и проиграл «Зениту» со счётом 1:6.

После трёх туров Российской премьер-лиги «Локомотив» имеет в своём активе всего лишь два зачётных балла. До фиаско в гостях у «Зенита» «железнодорожники» дважды сыграли вничью на своём поле – с «Пари НН» и «Ростовом».

Теперь «Локомотив» будет готовиться к гостевой игре против «Краснодара».