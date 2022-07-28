Сенников рассказал, за счёт чего «Локомотив» может обыграть «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящей встрече «железнодорожников» против «Зенита».

«Нельзя допускать много передач в своей штрафной. Надо быстро убегать в контратаки. У «Зенита» в обороне не все хорошо. Важно перебегать «Зенит», — заявил Сенников «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что ему хотелось бы увидеть зрелищный матч, интересно понаблюдать за тем, что «Локомотив» все-таки сможет противопоставить «Зениту».

«Сине-бело-голубые» примут московский «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет 30 июля в 17:30 по мск.